​Problèmes d’assainissement : le calvaire des populations de Médina Marmiyal

Les populations des Médina Marmiyal ne supportent plus que des refoulements d’égout bloquent la principale artère du quartier. En dépit des multiples appels au secours lancés, le calvaire qui aura duré quatre ans reste, persiste. « Pendant que Saint-Louis est dans la phase d’élimination du paludisme, la pandémie est encore présente dans notre quartier du fait de la stagnation de ces eaux », a renseigné le président du conseil Oumar SOW. « Chaque année, des cas de décès de jeunes talibés sont enregistrés », a-t-il ajouté. L’Imam ratib regrette que la mosquée ne soit plus accessible et que les souillures jalonnent le chemin de leur lieu de prière. Il invite les autorités à mettre un terme à leur galère.