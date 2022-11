​Promotion de l’entrepreneuriat : l’incubateur de l’UGB réaffirme sa mission – vidéo

Dans le cadre de la célébration de la semaine de l'entrepreneuriat, l'Incubateur de l'Université Gaston Berger e Saint-Louis a organisé son Demo Day. Un évènement qui vise à promouvoir les entrepreneurs ayant un fort potentiel de croissance afin de booster leur business et leur ouvrir ainsi la voie à un accompagnement plus impactant. Des expositions, récits des porteurs de projets accompagnés par l’Incubateur, des rencontres B2B et des sessions de partages d’expériences avec des entrepreneurs à succès et des acteurs de l'écosystème, vont rythmer ces journées. L’ouverture du Demo Day a été une occasion d’exposer le bilan de cette structure. « De 2016 à aujourd’hui, 6 000 bénéficiaires ont été accompagnés sensibilises en entrepreneuriat », a renseigné Mme Fatoumata SOW NDONGO, la coordonnatrice. « Aussi, 300 projets ont été incubes, dont 150 créés. Plus de 230 événements a été organisés dans l’incubateur », a-t-elle ajouté.