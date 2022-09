​Promotion de l’excellence : l’Aeems honore ses génies – vidéo

L’association des Élèves et Étudiants Musulmans du Sénégal (Aeems) a honoré dimanche ses meilleurs apprenants, en marge de la clôture de son camp daara annuel qu'elle tenait à Saint-Louis. Une cérémonie solennelle empreinte d’émotions à laquelle des autorités administratives, politiques et des notabilités religieuses ont pris part. Au total, 62 nouveaux bacheliers ont été primés sous les ovations d’un amphithéâtre comble. "La célébration de l’excellence est une manière pour l’Aeems de susciter l’émulation pédagogique chez ses membres", a souligné le président de cette organisation Issa DIEDHIOU. Il a rappelé qu’en plus d’offrir un socle spirituel à ses adhérents, l’Aeems les encourage à être les meilleurs dans leurs filières d'études. À noter que plus d'un millier de participants dont plus d'une centaine d'enfants ont été reçus à cette communion rythmée d'activités éducatives, sportives et de sessions de formation religieuse.