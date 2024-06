​Protection de l’enfance : les CDPE de Saint-Louis renforcent leurs capacités

La cellule d’appui à la protection des enfants (CAPE) a organisé mercredi un atelier de renforcement de compétences à l’intention des membres des comités départementaux de protection des enfants à Saint-Louis (CDPE).



L’activité s’inscrit dans le cadre d’un programme national d’optimisation des actions de ses structures, grâce au financement de la coopération andalouse. « Le projet a pour but d’appuyer le système national de protection de l’enfance à travers l’appui à la mise en œuvre du programme de retrait et de réinsertion des enfants et noyaux sociaux en situation de rue », a expliqué Fulbert DIOH, chargé de mission à la CAPE.



La démarche cible les zones pourvoyeuses d’enfants, de destination et de transit (Kaolack, Saint-Louis, Thiès et Dakar), a-t-il ajouté.



Au final, note M. DIOH, une meilleure harmonisation des interventions de CDPE est attendue de sorte à avoir des stratégies de protection plus pérennes.