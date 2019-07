​Protection sociale : le Centre de premier accueil de Saint-Louis célèbre l'excellence (vidéo)

Les meilleurs élèves pris en charge de par de la direction régionale de l'Éducation surveillée et de la Protection sociale (DESPS) ont été célébrés mercredi au cours d’une cérémonie à laquelle les directeurs des centres du premier accueil (CPA) des régions de Louga et de Matam ont pris part.



Cette initiative pédagogique est organisée simultanément dans 6 inspections de protection sociale du Sénégal. Elle coïncide avec l’installation des inspections de l’éducation surveillée et de la protection sociale.



Les CPA mise sous la coupole des services de l'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ont pour mission d’assurer sous le régime de l’internat et sur décision judiciaire la protection, l’assistance, l’accompagnement, l’hébergement d’urgence des mineurs victimes, témoins, en danger, vulnérables ou exposés à des facteurs de risques.