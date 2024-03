​Rapts d’enfants : à Cité Niakh, deux mômes échappent de justesse

Une tentative de vol d’enfants défraie la chronique au quartier de Cité Niakh, non loin de la digue. Deux enfants envoyés par leur maman à la boutique ont été pris pour cible par un homme vêtu d’un caftan.



Devant le refus des deux jeunes garçons de répondre à son appel, l’inconnu tente de les attraper. Il les poursuivra jusque chez eux. Surprise par l’intrusion étrangère, leur maman crie au secours pour alerter le voisinage, renseigne une source de NdarINFO.



Le bandit pris la poudre d’escampette et s’engouffre dans un véhicule stationné à côté de la digue. La déléguée de quartier, alertée, invite les parents à plus de vigilance.



NDARINFO.COM