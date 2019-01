​Réhabilitation du stade Me Babacar SEYE : les assurances d’Alioune Badara DIOP (vidéo)

En plus d’enveloppes financières, les finalistes (FC Nord et Rao Gare en cadets, Médine et ASC 8000 en sénior) ont été gâtés par l’adjoint au maire. S’adressant à al jeunesse Saint-Lousienne, Alioune Badara DIOP les invite à faire « le bon choix » pour la présidentielle de 2019. « Vous ne pouvez pas trouver un meilleur allié que le Chef de l’État », a-t-il assuré.



« Le président de la République a donné tous les moyens nécessaires pour la reconstruction totale du stade Me Babacar SEYE. Il sera démoli et repris. Il aura 14000 places. Ce stade sera parmi les 5 les plus grands de de ce pays », a-t-il dit en révélant que le lancement se fera durant le premier trimestre 2019.



« Il abritera un palais de sport de basket d’une capacité de 2000 places », a ajouté l’adjoint au maire qui signale que « ce n’est plus en stade de projet ». « Les marchés ont été attribués signés approuvés. Les conceptions ont été faites, les appels d’offres lancés. Il ne reste plus que le démarrage des travaux », a ajouté le responsable de l’Alliance pour la République (APR).



Mamadou BA, le président de l’ODCAV a salué l’assistance renouvelée de du parrain qui, depuis 2013 porte ce choix. Il l’invite par ailleurs à l’accompagner durant tout le reste de son mandat.