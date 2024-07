​Renforcement de la résilience aux frontières : à Saint-Louis, Timbuktu Institut outille la jeunesse

Des responsables d’organisations de jeunes ont participé mardi à un atelier sur la thématique “Construire et renforcer la résilience dans un environnement régional instable : quel rôle et place pour les jeunes et les femmes ?”. Cette activité présidée par le Gouverneur Alioune Badara SAMBE, entre dans le cadre d’un programme de renforcement de la protection aux frontières mis en œuvre par Timbuktu Institut en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer (FKA).



« Ce projet est basé sur une approche holistique intégrant les jeunes, les femmes et également les religieux pour leur crédibilité et leur légitimité », a expliqué le directeur régional de cette organisation, le docteur Bakary SAMBE.



La démarche « consiste à renforcer ces catégories de la population sur les enjeux sécuritaires’’, a-t-il ajouté en soulignant l’importance pour les jeunes des zones frontalières de servir de relais communautaires face aux défis sécuritaires et la menace terroriste. « Nous voulons mettre en valeur le rôle des jeunes et des femmes en tant que le levier essentiel de résilience », a ajouté M. SAMBE.