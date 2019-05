​Richard -Toll : le Commissaire Malick DIENG installé dans ses fonctions

Le commissaire central de SOR a procédé, vendredi, à l’installation officielle de son homologue Malick DIENG à la tête du commissariat de Richard-Toll. Ce dernier remplace Aissata NDIAYE promue patronne des commissaires de la banlieue dakaroise.



Une cérémonie empreinte de solennité au cours de laquelle El Hadj Bécaye DIARRA a rappelé les obligations et prérogatives de cette nouvelle mission.



Une occasion également de galvaniser les troupes à veiller à la sécurité des biens et des personnes dans la ville sucrière, grand carrefour économique et humain.



Une forte délégation de policiers de Saint-Louis avait pris part au cérémonial.



