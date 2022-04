​SEMAINE SAINTE DU TEMPS DE CARÊME DES FIDÈLES CATHOLIQUES : Vers la fin de 40 jours d’abstinence, de prières, de recueillement, de partage et de pardon

Ils étaient nombreux les fidèles catholiques qui ont pris part ce vendredi au chemin de croix à la paroisse Notre Dame de Lourdes de Sor Saint-Louis. La prière, le recueillement, le partage et le pardon ont beaucoup animé les fidèles catholiques du monde entier en ce mois béni de carême qui tire à sa fin.



Ainsi, la semaine sainte passe lentement et les fidèles catholiques s'acheminent religieusement vers la fête de Pâques, jour de résurrection de Jésus-Christ qui a été crucifié puis enseveli. La Semaine sainte est, pour les fidèles, la semaine précédant Pâques et la dernière partie du Carême. Elle est destinée à commémorer la Passion du Christ.



Le Triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Christ commence le jeudi soir de cette semaine et se termine le soir du dimanche de Pâques. Beaucoup de symboles marquent cette semaine sainte avec la célébration de la messe chrismale, de la cérémonie de lavement des pieds, de la passion du Chist et de sa résurrection.



Cette semaine sainte, est un moment important dans la vie des fidèles catholiques. Pour ces derniers, la semaine a été marquée surtout par des prières intenses. En cette fin de carême, les fidèles catholiques fréquentent les églises pour y formuler des prières. La semaine sainte, est pour beaucoup d’entre eux, un moment idéal pour se rapprocher davantage de Dieu.





