​SERRP : le plan de travail et le budget 2023 validés (vidéo)

Le comité de pilotage du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) a adopté jeudi un budget de 16 428 milliards FCFA a exécuté pour l’année 2023. Les membres de cette instance présidée par le Gouverneur de région en également entériné un nouveau plan de travail. Ils ont exprimé leur satisfaction sur le bilan des actions en cours.



Il s’agit notamment du démarrage des travaux de 267 logements définitifs et des différentes activités de restauration des moyens de subsistance des populations impactées par l’érosion côtière sur la Langue de Barbarie.



« Nous sommes à un état d’avancement de 94 % pour les travaux d’aménagements. Les réseaux d’assainissement et les voiries sont terminés », a renseigné Marie NDAW, la coordonnatrice du programme. « Nous travaillons à accorder aux impactés un accompagnement convenable afin de les mettre, au final, dans les meilleures conditions de vie », a-t-elle souligné.



M. NDAW annonce par ailleurs le lancement, cette année, d’appels d’offres pour la réalisation d’un marché, d’un poste de santé et d’un centre socioéducatif sur le site.