​Saint-Louis - Berges sales : la catastrophe à Goxu Mbacc (Photos)

La catastrophe est indescriptible au quartier de Goxu Mbacc où des populations en colère ont formé un collectif pour manifester contre le manque de suivi du ramassage des ordures par la Commune dans ce quartier. Celui-ci va se joindre au mouvement citoyen Wallou Ndar pour dénoncer le manque d’attention de l’autorité municipale face à cette situation.



En effet, depuis la Tabaski, les saletés s’amoncellent sur les berges et dégagent une puanteur grave qui parfume les maisons riveraines. Des lignes d’eaux sales et verdâtres laissent proliférer des vers. Des enfants jouent dans ces parages, insouciants au danger. Les puissants dégagements olfactifs sont dus aux chairs en décomposition déposées là et non acheminées.