​Saint-Louis : Cheikh DIBA, le ministre des Finances, inaugure les nouveaux locaux de la Trésorerie paierie régionale (TPR)

Le ministre des Finances et du Budget a procédé jeudi à l’inauguration des nouveaux locaux de la Trésorerie paierie régionale (TPR) construits sur une surface de plus de 800 mètres carrés dans un site mitoyen du service des Impôts et Domaines.



Cheikh DIBA a exprimé sa joie de présider la cérémonie à côté du directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT).



Il s’est réjoui de prendre part à une « belle occasion de communier avec l’ensemble des services des finances et du budget ». « Cette réalisation consacre la trajectoire de modernisation et d’efficacité engagée par l’administration publique sénégalaise en se rapprochant davantage des usagers et en offrant un cadre de travail approprié pour l’ensemble de nos collaborateurs », a déclaré le ministre.



Il a félicité « l’ensemble des services administratifs de la région de Saint-Louis « pour les remarquables efforts enregistrés dans le suivi et l’exécution des opérations financières de l’État collectivités territoriales et des autres entités du secteur parapublic ».



M. DIBA a par ailleurs indiqué que « la construction et l’équipement de ce bâtiment répondent à un impératif stratégique du département », en insistant sur la nécessité « d’offrir la même qualité de service à tous nos usagers sur toute l’étendue du territoire national ».