​Saint-Louis : Fin de formation pour plus d’une trentaine de bénéficiaires du Centre « Mamisa Couture »

Les diplômées du Centre « Mamisa Couture » ont célébré hier samedi l'aboutissement samedi d'une année de formation, lors d'une cérémonie présidée par la marraine de l’école. Cette initiative, née en 2020 sous l’impulsion de l’association Jeunesse Éducation Environnement (JEEE), a su trouver son élan grâce au financement de Solidarity ASBL.



Ce qui a commencé modestement dans une petite salle de couture s'est transformé en un véritable centre en 2023, accueillant dorénavant 35 élèves, contre 20 l'année précédente.



« Les bénéficiaires font un an de formation, et à terme, trois d'entre elles seront sélectionnées pour intégrer une salle de performance », a renseigné Samba SARR, le responsable du projet. « C’est une formation gratuite. Elle demande une petite contribution aux participantes », a ajouté Samba SARR, initiateur du concept For Sopi.



L’artiste spécialisé dans la récupération et la valorisation du plastique a profité de l'occasion pour appeler les autorités à soutenir cette initiative qui contribue non seulement à l'autonomisation des femmes, mais aussi au développement économique local.