​Saint-Louis : Une foule monstre a accompagné Moussa DIENG dans sa dernière demeure

Le Grand acteur social a rejoint sa dernière demeure aux cimetières de Thiaka NDIAYE, ce matin. Les témoignages des parents, proches et amis sont unanimes sur la disponibilité, la générosité et la piète de ce digne fils de NDAR. Tous, venus formuler des prières pour le repos de l’âme de Moussa. A l’image de la tristesse qui a accompagné sa disparition à Besançon, c’est l’émoi et la consternation dans sa ville natale qu’il chérissait.



NDARINFO prie que le Seigneur lui ouvre grandement les portes du Paradis