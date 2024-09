​Saint-Louis : des pieds de cocotiers et de dattiers plantés pour reverdir la Grande Mosquée

Le ministère de l’Environnement, à travers l’inspection des Eaux et Forêts, s’implique dans l'embellissement de la grande mosquée de Saint-Louis. Des pieds de dattiers et de cocotiers ont été plantés aux abords du lieu de culte. En plus du reboisement, des vases seront également embellies le long de l’édifice.



Cette activité fait suite à une initiative citoyenne de reboisement menée par l’Association Wallu Ndar. Celle-ci a déclenché une mobilisation salvatrice au profit de la Grande mosquée.



« Des cocotiers ont été mis à terre le long des berges. Des personnes animées de mauvaises intentions ont tenté de saper ses efforts. Aujourd’hui, c’est avec une grande joie que nous recevons cet important appui », a déclaré El Abdoulaye NGOM, le vice-président de l’Association des Musulmans de Saint-Louis.



« Aujourd’hui, nous recevons une assistance qui dépasse nos attentes. Ce don apaise les soucis qui nous animions. Nous sommes véritablement heureux », a-t-il ajouté.



« Au nom de l’Imam ratib Cheikh Tidiane DIALLO et de la Communauté musulmane de Saint-Louis, nous vous adressons nos vifs remerciements », a-t-il dit au Capitaine Fatou GUÈYE, adjointe de l’inspecteur des Eaux et Forts de Saint-Louis. Cette dernière a appelé les populations environnantes de la mosquée à protéger cet acquis.