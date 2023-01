​Saint-Louis : incinération de drogues et de produits illicites d'une valeur de 80 millions FCFA - vidéo

La traque contre les dealers, les adeptes de la contrebande et les falsificateurs de billets de banque, porte ses fruits. Une saisine globale de près de 80 millions de FCFA a été faite par les forces de défense et de sécurité. Le butin a été incinéré sur le centre d'enfouissement technique de Gandon, en présence du Procureur de la République, du Gouverneur et des corps engagés dans cette bataille. Près de deux tonnes de chanvre indien, d'importantes quantités de cocaïne et des liasses de faux billets ont été emportées par les flammes.