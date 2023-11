​Saint-Louis : l’Olac et la Commission du fleuve YANGTsé officialisent leur partenariat

Une entente nouée à la finalisation de l’instruction du Projet de renforcement de la résilience des écosystèmes (Preferlo) qui devra démarrer sa phase opérationnelle. \



« Votre visite vient sceller la coopération entre deux organismes chargés de la gestion de cours d’eau en vue du développement socio-économique des zones impactées », a déclaré M. DIOP à l’endroit de Wu Daoxi, vice-président de la commission de gestion des ressources hydrauliques du fleuve Yangtsé.



« Cette coopération que nous allons sceller s’aligne parfaitement à celle qui unit nos deux États (le Sénégal et la Chine) dans plusieurs domaines. Si la coopération entre le Sénégal et la Chine a écrit ses lettres de noblesse dans certains domaines tels que les infrastructures et la télécommunication, j’ai la parfaite conviction que les relations entre l’OLAC et la Commission du Yangtsé vont aussi permettre d’écrire les belles pages dans le domaine de l’Eau », a-t-il ajouté.



M. DIOP d’indiquer que la « République populaire de Chine a une longue histoire dans le domaine de la gestion des cours d’eau contrairement à notre structure qui est à ses premiers pas. Le projet Preferlosera le premier exemple des belles réalisations que nos deux structures vont réaliser ensemble ».