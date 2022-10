​Saint-Louis ouvre une nouvelle ligne de coopération avec les BRICS - vidéo

La ville tricentenaire est en voie d’être la capitale de la plateforme Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud (BRICS) pour l’Afrique de l’Ouest. Un programme de coopération va être ficelé entre et devra intégrer des projets sociaux, culturels, infrastructurels et sportifs. Une mission de cette entité a rencontré hier le bureau municipal de Saint-Louis avec l’entremise de l’Agence de Développement Communal (ADC) à l’hôtel de ville. Les élus sous la houlette de leur collègue Aminata GUEYE, ont insisté sur le projet d’érection du second pont de Saint-Louis et la création d’une ville nouvelle agglomération. « La vocation est partagée de faire de Saint-Louis une ville très avancée dans le domaine de la technologie et de l’industrialisation. Cela correspond avec l’exploitation prochaine du pétrole et du Gaz », note la parlementaire. « La culture ne sera pas en reste et la tenue d’un forum dédié est préconisée ici. Des jeunes de Saint-Louis bénéficiaires de cette composante seront conviés à des sessions de formation dans des pays membres », a-t-elle dit. La mise en place d’un comité mixte a été annoncée. « Il va identifier et préparer les projets pour les soumettre à financements », le représentant des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et central. « Déjà, la présidente travaille sur un montant de 200 millions de dollars pour les premiers financements », renseigne l’ex-ministre ivoirien.