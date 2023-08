​Saint-Louis : plaidoyer pour une meilleure gestion de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du fleuve Sénégal (vidéo)

Des acteurs écologiques mauritaniens et sénégalais ont pris part ce matin à l’ouverture d’un atelier de concertation pour l’élaboration du plan de gestion de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du fleuve Sénégal.



Cette réserve englobe des sites frontaliers de part et d’autre du fleuve Sénégal, comme le Parc National du Diawling, la réserve naturelle du Chat Tboul en Mauritanie, le Parc National des Oiseaux du Djoud, de la langue de Barbarie et la réserve de Guembeul qui se trouvent tous trois au Sénégal. Les échanges entre parties prenantes visent à assurer une gouvernance améliorée, un développement socioéconomique et la conservation optimale de cet écosystème qui relie les deux pays frères.





Sa dimension transfrontalière est rendue nécessaire par l’existence de peuplements humains et d’une histoire en partie commune sur les deux rives du fleuve Sénégal. Enfin, le haut niveau d’artificialisation qui caractérise le système du delta suite aux aménagements du fleuve requiert une réponse de gestion coordonnée, qui doit se baser sur des efforts accrus pour mieux comprendre le fonctionnement et l’hydraulicité de l’ensemble de ce vaste système de zones humides.



L’approche proposée au travers de la RBTDS doit permettre de fédérer les capacités et les compétences nationales et internationales au service d’une véritable intégration de la gestion hydrologique et conservatoire de l’espace du delta, dans le but de préserver à la fois sa capacité d’accueil biologique, et sa valeur socio-économique pour les populations locales.