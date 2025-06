Usines de farine de poisson : à Gandiol, Greenpeace et les riverains dénoncent un désastre écologique

La Coalition nationale contre les usines de farine et d’huile de poisson, en partenariat avec Greenpeace Afrique, a lancé une caravane de sensibilisation dans les zones littorales fortement affectées par l’implantation d’unités industrielles étrangères.



L’étape de Mambara a donné lieu à une rencontre entre militants écologistes, populations locales et membres du collectif des impactés. Parmi eux, Amadou Camara, représentant du Gandiolais, a dénoncé les conséquences désastreuses de l’usine chinoise implantée dans la localité.



« Vous avez entendu le cri de cœur des populations. Ces usines causent de graves dégâts sanitaires et environnementaux », a-t-il déclaré.



Selon lui, ces installations n’apportent aucun bénéfice local. « La farine et l’huile sont exportées. Ce qu’elles laissent ici, c’est la pourriture », a ajouté M. Camara.



Il a aussi pointé du doigt l’impact sur la sécurité alimentaire et la survie économique des femmes transformatrices de poisson, privées de leur matière première par la pêche industrielle. « Elles encouragent l’insécurité alimentaire et une concurrence déloyale », a laissé entendre l'activiste écologique.



Greenpeace et la coalition entendent, à travers cette dynamique, faire pression sur les autorités pour une régulation stricte de ces activités industrielles, souvent menées sans études d’impact sérieuses, ni concertation avec les communautés locales.