Parc National du Djoudj : un projet lancé pour sauver le Phragmite aquatique

Créer des villes et des communautés accueillantes pour les oiseaux, tel était le thème retenu pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, célébrée ce samedi 10 mai au Parc national des oiseaux du Djoudj.



À cette occasion, la Direction des parcs nationaux, en collaboration avec l’Association Nature-Communautés-Développement (NCD) et l’ONG Wetlands International Afrique – Code Occidental et Golfe de Guinée (WIACO), a procédé au lancement officiel du projet “Phragmite aquatique”, du nom de l’oiseau parrain de cette édition.



D’un coût estimé à 693 950 euros et d’une durée de cinq ans, ce programme a pour objectif de restaurer l’habitat fortement dégradé de cette espèce migratrice en danger, tout en sensibilisant les communautés locales à la protection de la biodiversité.