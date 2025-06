Écologie | Le Collectif "UGB Verte " forme les éco-citoyens de demain

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, les écoles Sidy Ndiaye, Charles Niang et Cité Niakh ont participé, ce mois de juin, à une activité éducative et citoyenne à l’Université Gaston Berger (UGB), organisée par le collectif UGV Verte.



Les élèves ont été sensibilisés à la problématique des déchets plastiques. À travers des ateliers pratiques, ils ont appris à distinguer les types de déchets, à effectuer un tri efficace et à comprendre pourquoi le plastique est une matière non biodégradable nuisible à l’environnement.



Munis de gants et de sacs, les enfants ont parcouru les coins et recoins du campus universitaire pour ramasser les ordures et les classer par catégorie. Une manière concrète de leur faire prendre conscience des conséquences de la pollution sur la nature.



Cette initiative s’inscrit dans un programme de trois jours de mobilisation citoyenne, dédié à l’action écologique et à la sensibilisation pratique, avec pour objectif de faire des jeunes des ambassadeurs de l’environnement dans leurs quartiers et leurs écoles.