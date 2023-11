​Saint-Louis : relais communautaires et "Bajunu Gox" formés sur la pharmacovigilance

Après les pharmaciens et les prestataires sanitaires, Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP) forme les relais communautaires et "Bajunu Gox" de la région sur la pharmacovigilance et le contenu de la nouvelle loi pharmaceutique.



L’atelier a permis d’indiquer aux parties prenantes les procédures de notification d’effets indésirables provoqués par l’usage d’un produit pharmaceutique. « L’avis doit être renvoyé à l’ARP », note la pharmacienne Fatou NDIAYE, membre de cette agence.



Les "Bajenu Gox" se sont réjouies des « riches enseignements » tirés de la rencontre. « Nous savons maintenons qu’elle est la voie à suivre devant un cas de complainte d’effets indésirables dû à la prise de médicaments. " Ces informations seront partagées dans nos causeries", a promis Deusseu FALL.