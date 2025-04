​Saint-Louis : un monument aux morts oublié au cœur de la mémoire collective

Au cœur de la ville tricentenaire, un monument chargé d’histoire demeure méconnu de la population locale, en particulier dans la langue de Barbarie. Il s’agit du monument aux morts, communément appelé Assane et Ousseynou, ou encore Demba et Dupont, en hommage symbolique aux tirailleurs africains et soldats français ayant combattu côte à côte.



Situé sur la place Pointe-à-Pitre, face au pont Mustapha Malick Gaye qui relie les quartiers de Guet Ndar et Ndar Toute, ce monument témoigne de l’implication des anciens combattants saint-louisiens dans les deux guerres mondiales. Pourtant, il reste largement ignoré, notamment par les jeunes habitants de la zone.



Face à cet oubli progressif, plusieurs Saint-Louisiens appellent à la préservation et à la valorisation de ce lieu historique. Ils estiment que ce monument pourrait devenir un outil pédagogique et mémoriel essentiel pour les générations futures, en particulier dans une ville au riche passé colonial et militaire.