Saint-Louis : la consommation d’alcool chez les jeunes inquiète la population

À Saint-Louis, la consommation abusive de boissons alcoolisées par les jeunes devient un phénomène alarmant. De plus en plus nombreux à fréquenter les points de vente, ils s’approvisionnent quotidiennement en alcool, souvent sans modération. Ce comportement, perçu comme un véritable danger pour la sécurité publique, suscite l'inquiétude de nombreuses familles et habitants. Face à cette situation préoccupante, plusieurs voix s'élèvent pour interpeller le préfet et réclamer des mesures strictes afin d'encadrer la vente et la consommation d’alcool.