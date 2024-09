​Site de recasement de Diougop : mis en place d’un système communautaire de gestion des ordures ménagères

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience (SERRP), un dispositif de collecte des ordures ménagères a été mis en place entre les villages de Diougop et le site de recasement des sinistrés de la Langue de Barbarie.



La nouvelle entité a été officialisée à l’occasion d’une mobilisation sociale tenue hier samedi sous la supervision de l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis chargée de l’exécution de la composante Salubrité du SERRP.



Grâce à un financement de plus d’une trentaine de millions de francs CFA, une importante dotation de logistiques a été mis dispositif de ce système qui convoque une synergie d’actions entre les populations hôtes et les déplacées. Suivez les impressions des parties prenantes à la cérémonie.