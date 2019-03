​Soif dans le département de Saint-Louis : 30.000 personnes supportent la corvée de l’eau ( vidéo)

Le directeur de l’Agence régionale de Développement appelle à renforcer « la solidarité entre les Peuples » en vue de soutenir les populations confrontées à un manque d’eau potable.



S’exprimant en marge de la célébration, hier, de la journée mondiale de l’eau au Parc National des Oiseaux du Djoudj, le directeur de l’Agence Régionale de Développement (ARD) note que dans le cadre d’un diagnostic des zones touchées, un plan départemental du développement de l'hydraulique et de l'assainissement a été élaboré.



Ce document a montré « qu’il y a encore 30.000 personnes qui sont obligées de faire des kilomètres pour accéder à l’eau potable ». « Pourtant, des solutions existent », dit-il en proposant l’optimisation des ouvrages hydrauliques existants à travers des extensions de réseau et la promotion des branchements particuliers au niveau des ménages ».



« Avec 1milliards 500 millions, on aura couvert les besoins pour 22 personnes », a conclu le directeur SOW.



