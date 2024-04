​Sport et développement à Saint-Louis : l’Association Asscan veut faire de la presse, un acteur de plaidoyer.

Un club de la presse a été mis en place samedi à l’issue d’échanges entre des professionnels de médias à Saint-Louis et les responsables de l’Association de Solidarité Sportive Culturelle et Artistique Nationale (ASSCAN). Insa DIAGNE, le président de cette structure, porteur de l’initiative, exprime sa volonté « d’impliquer la presse dans ce que nous faisons pour qu’ils aient, au-delà de la simple couverture de nos activités, les mêmes éléments de langage avec nous ».



« Nous voulons qu’ils soient des acteurs de plaidoyer », a-t-il dit en soutenant que par le truchement de ce club, un pertinent moyen d’informer et de partager avec la presse sur les enjeux du secteur » est trouvé.



Massamba THIANE, journaliste sportif en service au ministère de l'Éducation nationale, a magnifié la démarche. Il s’est réjoui d’une bonne occasion trouvée de « raffermir les liens entre acteurs de la presse et l’association Asscan ».



Il pense que cadre permettra d’entretenir des discussions sur les enjeux sportifs de l’heure tels que les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, le développement des enfants autour du sport et l’impact bénéfique que ce secteur pourrait apporter aux jeunes.