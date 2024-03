​Trésors du Ramadan : El Hadji Mohsine DIOP dévoile les faveurs inédites du mois béni

Après avoir décliné la posture a adopté par le croyant pour profiter du Ramadan, l’éminent El Hadj Mohsine DIOP dévoile dans ce second cours magistral, les innombrables faveurs cachées dans ce mois béni. Un truchement pour le professeur d’évoquer la valeur du Noble Coran descendu dans ce mois, des bienfaits spirituels et médicaux du jeûne. À la lumière de l'ouvrage Zâd al-ma'âd d’Ibnoul Qayyim, El Hadj Mohsine DIOP dissèque en profondeur, les maux de la société sénégalaise, des tensions verbales qui déchirent les familles aux mille promesses des acteurs politiques en ce temps de campagne électorale. Regardez (et partager pour multiplier vos bienfaits)