​Viatiques pour les gendarmes : " rassurer les populations, dissuader les délinquants" (vidéo)

Les nouveaux locaux de l’état major de gendarmerie de la compagnie de Saint-Louis et de la brigade territoriale ont été réceptionnés jeudi devant une forte mobilisation d’autorités politiques, administratives et de notabilités coutumières de la ville.



À cette occasion, le général de division Cheikh SENE qui présidait la cérémonie, à côté du maire de Saint-Louis Mansour FAYE, a rappelé les missions fondamentales adossées à la fonction de gendarme.



« Visage familier, le gendarme est à la fois craint et respecté. On le rencontre partout où l’autorité de l’État doit être préservée, le citoyen protégé ou secouru », a confié le haut commandant de la gendarmerie sénégalaise dans son allocution.



« Notre présence sur le terrain doit rassurer les populations. Elle dissuade les délinquants et réduit le temps d’impunité des plus téméraires », a-t-il ajouté.



Poursuivant, le général précise que « le citoyen est au cœur de la notre stratégie de prévention », en invitant les Saint-Louisiens à soutenir la lutte contre la criminalité. « Les forces de défense ont besoin de votre collaboration », a noté M. SENE, directeur de la Justice militaire.