𝑷𝒊𝒌𝒊𝒏𝒆 𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒔 10000 𝒎𝒂𝒖𝒙 ... 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐭𝐚𝐩𝐡𝐚 𝐃IOP

En tant que jeune saint Louisien, nรฉ et grandi dans la banlieue saint Louisienne, en lโ€™occurrence Pikine, je ne voudrais en aucun cas que mes petits frรจres, petites sล“urs, enfants,... grandissent dans les mรชmes conditions que moi.



Pour moi, cโ€™est un impรฉrieux devoir de sโ€™engager pour changer les choses. En effet, Les pikinois ont tellement รฉtรฉ dรฉlaissรฉ ร leur sort , quโ€™ils ont fini par croire quโ€™ils ne mรฉritaient pas de sโ€™รฉpanouir, de vivre dans un environnement sain, de ne plus voir leurs maisons sous lโ€™eau pendant lโ€™hivernage, de sortir de lโ€™insรฉcuritรฉ,....



Lโ€™exemple aussi banal soit-il, cโ€™est exceptionnel de voir un pikinois qui sait jouer au Basket (mรชme en tant quโ€™amateur). Pourquoi? Cโ€™est un exemple trรจs banal mais qui mรฉrite une profonde rรฉflexion. ร‰videmment, Pikine, un quartier plus grand et plus peuplรฉ que la plupart des communes du Sรฉnรฉgal(Pikine mรฉrite dโ€™รชtre รฉrigรฉ en commune en passant). Pikine, un quartier oรน se rรฉveillent plus de 100.000 รขmes quotidiennement. Pikine nโ€™a pas et nโ€™a jamais eu de

terrain de terrain de Basket.

La jeunesse pikinoise ne mรฉrite tโ€™elle pas de sโ€™รฉpanouir sur les volets sportif, culturel, artistique...?



Jโ€™ai usรฉ de la synecdoque pour ne citer que cet exemple pour dire que Pikine, malgrรฉ sa popularitรฉ, manque de tout ร cause de la mรฉdiocritรฉ notoire et du manque vision de ses ยซ dirigeants ยป.

Mรชme un terrain dโ€™entraรฎnement sablonneux est un espace en voie de disparition ร Pikine. Donc, pour ces prochaines รฉlections municipales qui se profilent ร lโ€™horizon, il incombe ร toute la jeunesse de sโ€™engager pour changer les choses. Il urge que Pikine, avec le potentiel humain dont nous disposons, sort de ce paupรฉrisme chronique.



Moi, Moustapha Diop, en tant que jeune saint Louisien, en tant que jeune Pikinois, je mโ€™engage, pour ces locales, ร choisir le meilleur profil, le meilleur candidat, le meilleur programme et, ร me battre pour faire dรฉguerpir le vendeur de lait, lโ€™imposteur qui est entrain de souiller le fauteuil municipal.



๐‘ฌ๐’๐’ˆ๐’‚๐’ˆ๐’†๐’๐’๐’” ๐’๐’๐’–๐’” ๐’‚ฬ€ ๐’†๐’๐’„๐’๐’†๐’๐’„๐’‰๐’†๐’“ ๐’๐’† ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’•!!!



๐Œ๐จ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐š๐ฉ๐ก๐š ๐ƒ๐ข๐จ๐ฉ

๐‰๐ž๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข๐ค๐ข๐ง๐จ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐จ๐ฎ๐œ๐ข๐ž๐ฎ๐ฑ ๐๐ฎ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ข๐ซ ๐๐ž ๐ฌ๐š ๐ฅ๐จ๐œ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐žฬ

๐™ˆ๐™š๐™ข๐™—๐™ง๐™š ๐™ฅ๐™ก๐™–๐™ฉ๐™š๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™š ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐™Ž๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™š๐™ก๐™ก๐™š๐™จ ๐™Ž๐™–๐™ž๐™ฃ๐™ฉ-๐™ก๐™ค๐™ช๐™ž๐™จ