𝗣𝗼𝗿𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗵𝘂𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗲𝘂 𝗠𝗮𝘆𝗮𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗜𝗔𝗚𝗡𝗘, 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗲𝘂𝗿 𝘁𝗶𝘁𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰, 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗲𝘁 𝘀𝘆𝗺𝗯𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗲́𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘂 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹

๐—˜๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐——๐—ฎ๐—ธ๐—ฎ๐—ฟ, ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐˜-๐—Ÿ๐—ผ๐˜‚๐—ถ๐˜€, ๐˜‚๐—ป ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐˜€ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒฬ๐—บ๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฒฬ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—บ๐—ฒฬ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐˜€



Natif de Gandiole, Professeur Mayacine DIAGNE entame sa formation universitaire aprรจs lโ€™obtention de ses diplรดmes dans lโ€™enseignement secondaire. Les dรฉbuts de son cursus universitaire sont marquรฉs par un diplรดme de Capacitรฉ en Droit ร lโ€™Universitรฉ Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) en 1972. Ce diplรดme, dรฉjร รฉdifiant sur un parcours dโ€™un futur grand juriste, sera suivi du grade de maรฎtre avec lโ€™obtention dโ€™une Maรฎtrise en Droit public, option administration publique dans la mรชme universitรฉ en 1978.



Le Droit public devenu plus quโ€™un domaine de prรฉdilection, mais une passion, amena le Pr. Mayacine DIAGNE ร sรฉjourner en France, aprรจs son admission ร lโ€™Universitรฉ de Droit รฉconomique et des Sciences politiques dโ€™Aix Marseille III oรน il va dรฉcrocher en 1985 son Diplรดme dโ€™รฉtudes supรฉrieures spรฉcialisรฉes (DESS) en Administration publique gรฉnรฉrale et des collectivitรฉs locales. Dans la mรชme universitรฉ, il obtint en 1986 un Diplรดme dโ€™รฉtudes approfondies (DEA) de Droit public.



Dรฉjร promu ร une belle carriรจre de chercheur, au vu de ses performances acadรฉmiques, Pr. Mayacine DIAGNE sโ€™engage dans une formation doctorale ร lโ€™issue de laquelle il est admis au grade de Docteur en Droit public, spรฉcialitรฉ Droit administratif avec la mention Trรจs honorable ร lโ€™Universitรฉ de Droit รฉconomique et des Sciences politiques dโ€™Aix Marseille III en 1990.



Sur le plan acadรฉmique, le talent de juriste se confirme, les ambitions se clarifient, le profil dโ€™un fervent chercheur se dessine au moment oรน le Pr. Mayacine DIAGNE est recrutรฉ en qualitรฉ de Maรฎtre-assistant associรฉ ร lโ€™UFR Sciences Juridiques et Politiques de lโ€™Universitรฉ Gaston Berger de Saint-Louis en 1992. En 1994, lโ€™Universitรฉ Cheikh Anta Diop de Dakar sollicite ses services pour assurer les enseignements de Droit administratif des collectivitรฉs locales et de Droit Administratif local au Centre dโ€™Etudes et de Recherche sur la Dรฉcentralisation de la Facultรฉ des Sciences Juridiques et Politiques.



A lโ€™Universitรฉ Gaston Berger de Saint-Louis et ร lโ€™Ecole Nationale dโ€™Economie Appliquรฉe, cโ€™est respectivement en Droit รฉconomique local, en Droit de la fonction publique et en droit administratif local que des gรฉnรฉrations ont รฉtรฉ formรฉes avec une rigueur sans commune mesure incarnรฉe par Pr. DIAGNE. Une rigueur acadรฉmique qui lui fera intรฉgrer en 1996 le Groupe dโ€™Etudes et de Recherche constitutionnelle et Politique (GERCOP), chargรฉ de faire une รฉtude sur les รฉlections rรฉgionales, municipales et rurales du 24 novembre 1996 ainsi que le comportement des รฉlecteurs lors des รฉlections lรฉgislatives du 24 mai 1998.



Fort de cette expรฉrience et de ses activitรฉs de recherche, Professeur Mayacine DIAGNE accรจde au grade de Maรฎtre assistant titulaire en 1997 et devient Coordonnateur Scientifique du Groupe dโ€™Etudes et de Recherches sur la Dรฉcentralisation, lโ€™Environnement et la Gestion des Ressources Naturelles (GERDEG) de lโ€™UFR Sciences Juridiques et Politiques de lโ€™Universitรฉ Gaston Berger de Saint-Louis. Cโ€™est en 2002 quโ€™il assura la fonction de chargรฉ dโ€™enseignement de droit public jusquโ€™en 2010, annรฉe oรน il obtient le grade de Maรฎtre de confรฉrences de Droit public ร lโ€™Universitรฉ Gaston Berger de Saint-Louis. Entre Dakar, Marseille et Saint-Louis, un parcours acadรฉmique parsemรฉ de mรฉrites du Pr. Mayacine DIAGNE a fait de lui un juriste-publiciste dโ€™une lรฉgitimitรฉ irrรฉfutable au Sรฉnรฉgal et ร lโ€™international.



๐—ฃ๐—ฟ. ๐— ๐—ฎ๐˜†๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐——๐—œ๐—”๐—š๐—ก๐—˜, ๐—ฒ๐˜ ๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ ๐—ฑโ€™๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ป๐˜‚๐—ฒ ๐—ฎ๐˜‚ ๐—ฆ๐—ฒฬ๐—ป๐—ฒฬ๐—ด๐—ฎ๐—น ๐—ฒ๐˜ ๐—ฎฬ€ ๐—นโ€™๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น



Universitaire chevronnรฉ, Pr. Mayacine DIAGNE avait trรจs tรดt compris et sโ€™est trรจs tรดt engagรฉ ร mettre ses recherches et son expรฉrience au bรฉnรฉfice de la sociรฉtรฉ. Cโ€™est au vu de cet engagement et de son attachement au service ร la communautรฉ que, dans des postes stratรฉgiques, son expertise a รฉtรฉ toujours sollicitรฉe.



De 1994 ร 1996, Pr. Mayacine DIAGNE est Prรฉsident des affaires administratives, juridiques et du rรจglement intรฉrieur du comitรฉ รฉconomique et social de la rรฉgion de Saint-Louis. A ce poste, il avait la charge de formuler des avis sur des projets de budgets annuels de la rรฉgion, des projets de plans de dรฉveloppement de la rรฉgion et contrats-plans, des plans dโ€™amรฉnagement rรฉgional ainsi que sur leur dรฉroulement annuel, des propositions dโ€™entente interrรฉgionale. En parallรจle, il assure la fonction de responsable de la cellule interdisciplinaire dโ€™รฉtudes et de recherche pour la formation des รฉlus locaux de lโ€™Universitรฉ Gaston Berger de Saint-Louis en 1995.



Cโ€™est au terme de ces responsabilitรฉs que le Professeur Mayacine DIAGNE a occupรฉ, entre 1997 et 2006, la fonction de Chef de la section des Collectivitรฉs locales de lโ€™UFR/SJP de lโ€™Universitรฉ Gaston Berger de Saint-Louis. Sa lรฉgitimitรฉ sur le plan scientifique et ses preuves dans le cadre professionnel lui valent la dรฉsignation en qualitรฉ de Prรฉsident du comitรฉ scientifique des assises nationales de la dรฉcentralisation au Sรฉnรฉgal en 2007.



Pr. Mayacine DIAGNE a ainsi hรฉritรฉ de la confiance de lโ€™Etat du Sรฉnรฉgal. Il a รฉtรฉ chargรฉ de faire le bilan de la rรฉforme de 1996 en identifiant les acquis et les contraintes et en proposant les correctifs nรฉcessaires pour lโ€™approfondissement de la politique de dรฉcentralisation.



Ainsi, ร lโ€™aune de cette expรฉrience, il est promu Directeur national dโ€™appui au dรฉveloppement local du ministรจre de la dรฉcentralisation et des collectivitรฉs locales, poste quโ€™il occupe de 2007 ร 2009.



Dans le conflit casamanรงais, il a jouรฉ un rรดle capital en 2009, en qualitรฉ de Prรฉsident du comitรฉ scientifique de lโ€™atelier : dรฉcentralisation et processus de paix en Casamance, notamment dans la proposition de dรฉmarche pour une meilleure intรฉgration dans la formulation et la mise en ล“uvre de lโ€™รฉconomie locale dans les plans de dรฉveloppement local. Dans la sous-rรฉgion, il donnait ses avis dโ€™expert sur des politiques communautaires รฉtant consultant de lโ€™Union Economique et monรฉtaire de lโ€™Afrique de lโ€™Ouest (UEMOA). A ce titre, il a participรฉ ร lโ€™amendement du projet dโ€™acte additionnel portant crรฉation et organisation du conseil des collectivitรฉs territoriales (CCT) de lโ€™UEMOA en 2010.



Exemple dโ€™une expertise reconnue au Sรฉnรฉgal et ร lโ€™international, Pr. Mayacine DIAGNE est aussi choisi comme expert consultant de lโ€™Association internationale des rรฉgions francophones en 2010 avant dโ€™รชtre portรฉ, en 2011, ร la tรชte de la Direction de publication de la revue sรฉnรฉgalaise du dรฉveloppement local, de la dรฉcentralisation et de la bonne gouvernance. Dans cette mรชme annรฉe, il devient expert consultant du Forum dโ€™Action pour la Gouvernance Locale en Afrique Francophone (FAGLAF). Il est ร noter aussi dans le parcours du Pr. Mayacine DIAGNE, un concours remarquable dans la politique de dรฉcentralisation du Sรฉnรฉgal. Sa fonction en 2013 de Rapporteur du Comitรฉ National de Pilotage de Lโ€™acte III de la politique de dรฉcentralisation est lโ€™un de ses derniers postes occupรฉs avant dโ€™รชtre dรฉsignรฉ en 2016 expert รฉvaluateur de lโ€™Autoritรฉ Nationale de lโ€™Assurance Qualitรฉ (ANAQ-Sup).



๐—Ÿ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ๐—ด๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฟ. ๐— ๐—ฎ๐˜†๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐——๐—œ๐—”๐—š๐—ก๐—˜, ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒฬ€๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—ฑ๐˜‚ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ถ๐˜ ๐—ฝ๐˜‚๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ฐ



Dans les axes de recherches et dโ€™enseignement du Pr. Mayacine DIAGNE, nous pouvons retrouver les Finances locales, les Finances communautaires, les Finances nationales, le Droit constitutionnel, les Libertรฉs et droits fondamentaux, le Droit administratif, le Droit de la dรฉcentralisation et des collectivitรฉs locales, le Droit des entreprises publiques.

Un riche legs quโ€™il a laissรฉ derriรจre lui, assimilable ร une bibliothรจque du Droit public, est constituรฉ dโ€™une plรฉthore de projets de recherche rรฉalisรฉs dans diffรฉrentes collectivitรฉs locales du Sรฉnรฉgal.



Dans ce legs, Pr. Mayacine DIAGNE a pu faire montre dโ€™un sens รฉlevรฉ de gรฉnรฉrositรฉ intellectuelle avec des manuels de Droit public : Droit administratif local รฉdition 2003 IGS Dakar, Cours polycopiรฉ de gestion et contrรดle des collectivitรฉs locales (2006), Cours polycopiรฉ de finances locales (2010), Droit des collectivitรฉs locales en Afrique : lโ€™exemple du Sรฉnรฉgal (2รจme รฉdition Panafrica Silex โ€“ Aoรปt 2011). Parmi ces manuels, il yโ€™avait aussi ร paraรฎtre des รฉcrits sur le Droit de la fonction publique, sur le Droit administratif des biens, sur le Conseil constitutionnel sรฉnรฉgalais. En termes de production scientifique, il a รฉtรฉ dรฉnombrรฉ une dizaine dโ€™articles de Pr. Mayacine DIAGNE, et prรจs dโ€™une vingtaine de colloques et sรฉminaires au Sรฉnรฉgal et ร lโ€™international.



