04 Avril : Saint-Louis se prépare à un défilé mémorable

À l'approche du 04 avril, la ville de Saint-Louis se mobilise pour célébrer l’indépendance du Sénégal, placée cette année sous le thème de la souveraineté industrielle et technologique des forces de défense et de sécurité. Lors de la dernière réunion du Comité Régional de Développement (CRD), les autorités administratives ont assuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir une commémoration à la hauteur des attentes. Les répétitions du défilé sont en cours, promettant une cérémonie solennelle et organisée.