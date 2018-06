1/4 de finale Coupe du Sénégal : Le Saint Louis Basket Club domine ISEG Sport (59-47)

Le Saint Louis Basket Club a complété le tableau des demi-finales de la coupe du Sénégal, après s’être débarrassé d’ISEG Sport (59-47) ce samedi en quart de finale au stadium Joseph Gaye.



Les « Lingueres » sont tombées sur une farouche formation Dakaroise qui a joué ses chances à fonds, mais n’a pu tenir le coup en seconde période. Alors que l’écart était de six points (29-23) à la pause, le SLBC a fait la différence aux 3e et 4e quart-temps pour remporter la victoire et se qualifier dans le dernier carré en compagnie de l’ASCVD, du DUC et du Jaraaf.



WIWSPORT