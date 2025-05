Artisanat dans le sang : deux femmes au service de la culture saint-louisienne

Dans la ville de Mame Coumba Bang, berceau de traditions et de savoir-faire ancestraux, deux femmes font rayonner la culture saint-louisienne à travers l’artisanat hérité de leurs parents. Très tôt passionnées, elles ont choisi de perpétuer cet héritage en se lançant pleinement dans ce secteur.



Bijoux en perles, sacs, chaussures, accessoires en tissus traditionnels... leurs créations reflètent l’âme de Saint-Louis et racontent une histoire à travers chaque pièce.



Les perles qu’elles utilisent ne sont pas de simples éléments décoratifs : elles ont une symbolique forte, certaines étant même connues comme les perles des femmes de Nder, en raison de leur origine dans les sols de cette localité historique. Un clin d'œil au courage, à l’élégance et à la fierté féminine du nord du Sénégal.



Au-delà de leur production artisanale, ces deux femmes sont aujourd’hui des actrices du développement local. Elles forment plusieurs jeunes, transmettent leur savoir-faire, et affirment avec fierté leur engagement pour une culture vivante, ancrée dans la tradition mais résolument tournée vers l’avenir.