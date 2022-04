128 ASP définitivement radiés

Les agents de sécurité de proximité (ASP) radiés pour des faits de grève n’ont pas été réintégrés comme annoncé. Frapp/France Dégage annonce que 128 éléments ont été définitivement radiés. En février dernier, un premier groupe a été radié. Et, pas plus tard que la semaine dernière. d’autres ASP se sont vus notifier leur radiation. Au total 128 éléments qui ont été remerciés.



Ils ont été remerciés après une manifestation non-autorisée. Leur principale revendication lors de ces manifestations est une revalorisation salariale, chose que leur refuse catégoriquement la direction générale.



Les ASP ont bravé l’interdiction de manifester et sont descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Relevons qu’au Sénégal, la grande majorité des ASP est perçoit entre 60 et 65.000 FCFA de salaire.