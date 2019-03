12e bataillon d’instruction : 1261 recrues présentées au Drapeau (vidéo)

Le Drapeau national a été présenté, jeudi, au contingent 2019/1 lors d’un beau cérémonial sur la mythique place d’armes de Deh Momar Ngary. 1261 recrues dont 50 personnels féminins de cette promotion ont savourer cette consécration marquant la transition entre la vie civique et celle militaire.



D’importantes autorités militaires et coutumières ont pris part à la communion, en présence des familles de recrues.



« C’est la fin d’une phase de formation éprouvante permettant de tester parmi les engagés volontaires, ceux qui sont aptes à servir la Nation sous les drapeaux », a déclaré le Lieutenant-Colonel Mouhamadou Abdoulaye SYLLA, commandant du 12e bataillon d’instruction de Dakar Bango.



« Cette promotion va régénérer les forces de défense et de sécurité », a-t-il dit en rappelant que ces jeunes sénégalais seront intégrés dans les composantes de forces de défenses et de sécurité du pays.



En plus du volet technique de cette initiation, le passage à la pépinière civique de BANGO inculque aux soldats, les hautes valeurs civiques et citoyennes qui feront de lui, un citoyen modèle.



