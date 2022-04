14 heures d’audition sur l'affaire Sweet Beauté : les détails d’une chaude confrontation

Ambiance électrique hier au tribunal de grande instance de Dakar, hier, à la confrontation entre Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye. À l’image de son vis-à-vis, la gérante de Sweet Beauté a maintenu sa version et s’est violemment attaquée à Me El Hadji DIOUF, rapporte l’Observateur alors que l’accusatrice d’Ousmane SONKO a snobé son ancienne patronne.



Adji SARR a refusé de répondre à certaines questions de la défense, selon le journal. Des incidents fréquents entre avocats ont été également notés lors de cette audience à laquelle le substitut du procureur a assisté.



