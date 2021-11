19ans après sa disparition, Cheikh Yakhoub reste un trait d’union entre le Sénégal et la Mauritanie

Cheikh Yakhoub décédé à Dakar le 13 novembre 2002. Cet illustre disparu a servi de trait d’union entre le Sénégal et la Mauritanie notamment lors des événements malheureux de 1989 . Récemment , le 13 novembre 2021 , nous invitions la Oummah islamique à avoir une pensée pieuse pour l’honorable Homme de Dieu



Toujours en ce même mois de novembre et le mardi 30 novembre est prévue comme par miracle la pose de la première pierre du Pont de Rosso reliant les 2 Républiques sœurs, coïncidence ou hasard ?



Occasion n’aurait été plus belle pour les Autorités des deux pays de s’accorder à attribuer à cet ouvrage le nom de Pont Cheikh Yakhoub. Ce ne serait que rendre hommage à cette grande figure de l’histoire entre le Sénégal et la Mauritanie. Que notre parole soit entendue et que Dieu exauce cette initiative pour le bonheur de sa famille et de ses proches.



