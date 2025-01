25 jeunes officiers passent commandants d'unité d'infanterie

Etape déterminante de la formation continue des officiers, qui vise fondamentalement à préparer les bénéficiaires à l’exercice de leurs futures fonctions, le Cfcu constitue un cadre formel de certification de la capacité de ces jeunes chefs fantassins à assumer efficacement le commandement d’une unité élémentaire, tant en garnison que dans le cadre de missions opérationnelles complexes, avec des conditions d’em­ploi de plus en plus exigeantes.

Le cycle de la session 2024-2, clôturé hier mercredi 29 janvier 2025, a débuté le 19 septembre 2024. Il a accueilli 25 officiers stagiaires dont 7 de pays amis (Bénin, Burundi, Guinée Equatoriale, République démocratique du Congo, Ouganda, Rwanda, Tchad,) et 18 Sénégalais répartis ainsi : 14 de l’Emat, 1 de la Bnsp, 1 de la Gendarmerie nationale, 1 de la Marine nationale/Fs Mer et 1 de l’Armée de l’air/fusilier commando de l’air. L’objectif de ce cours visait globalement, d’une part, à les rendre «aptes à commander d’emblée» une Unité élémentaire de combat d’infanterie dans un environnement interarmes et multinational et, d’autre part, à pousser leur formation d’officier en leur dispensant des connaissances sur «le travail d’état-major et au sein d’un Centre des opérations (Co) d’un Groupement tactique interarmes (Gtia)». Il s’agissait de développer en eux de solides connaissances militaires et générales nécessaires afin qu’ils puissent discerner dans la complexité des théâtres d’opérations, décider dans l’incertitude et agir dans l’adversité.



Selon le Colonel Mathieu Diogoye Sène, Commandant de l’Ecole d’application et de perfectionnement interarmées (Eapi), les objectifs ont été largement atteints pour cette promotion du Cfc 2024-2, qui se distingue par ses brillants résultats, son homogénéité et surtout son niveau particulièrement élevé dans le déroulement des missions opérationnelles. Il s’est réjoui de «voir que la montée en puissance est une réalité au sein de l’Eapi par le renforcement en moyens roulants et l’acquisition de nouvelles infrastructures, assurant une formation de qualité aux officiers stagiaires. Ces changements démontrent l’attachement du Commandement à fournir tout le soutien nécessaire pour l’amélioration des conditions de travail des stagiaires et de l’encadrement de l’école». Il n’a pas manqué d’exprimer, au nom de l’école, «notre satisfaction à la coopération militaire française pour son état d’esprit, sa disponibilité et son engagement qualitatif à nos côtés».



A l’attention des récipiendaires, Colonel Mathieu Diogoye Sène a souligné : «Vous avez choisi l’infanterie, donc vous avez choisi l’homme comme premier outil de combat. Accordez-lui toute l’importance qui sied. Plus que tout autre combattant, vous avez à l’esprit que ce choix engage votre vie. Vous allez bientôt tenir des emplois valorisants et exigeants. Vous en connaîtrez vite la grandeur et le prix. Vous saurez qu’ils exigent détermination et courage. Les réflexes que vous avez acquis en ces murs sont de ceux qui structurent et qui demeurent tout au long de votre carrière. Vous en aurez rapidement besoin car vous serez bientôt engagés dans des situations complexes, requérant de grandes qualités humaines et professionnelles. Il faudra donc donner le meilleur de vous-mêmes pour commander des hommes et des femmes qui attendent beaucoup de vous. Vous ne devrez jamais les décevoir, mais je sais que vous y êtes préparés.»



Le Commandant de l’Eapi rappelle que la sous-région dont la plupart d’entre les récipiendaires sont originaires, est aujourd’hui infestée d’organisations criminelles et djihadistes. Il s’agit là, leur dira-t-il, d’un «défi que seule votre foi inébranlable dans les valeurs cardinales qui fondent nos sociétés, et en particulier celles qui commandent l’exercice de la carrière militaire, vous permettra de relever».