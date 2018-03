27e Finale de la dictée PGL : une autorité insiste sur l’importance de l’art dans les enseignements-apprentissages (vidéo)

La directrice de l’enseignement élémentaire a souligné, samedi, « la place prépondérante » de l’art dans les enseignements apprentissages. Mme CISSE Ndèye Aby NDAO qui présidait, ce matin, la 27e édition de la dictée Paul Gérin-Lajoie ( PGL), a plaidé pour l’intégration de cette notion « dès le bas âge ». « L’école fait renaitre chez l’enfant cette capacité de s’exprimer par le goût, la différence, et l’esprit », a-t-elle dit. Mme CISSE a insisté par ailleurs sur l’apport de la dictée, est indiquant que cet exercice « convoque des outils de pédagogiques divers dont la grammaire, la lecture et la conjugaison ».



« Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, nous commençons à intégrer la qualité dans le cycle fondamental qui regroupe le préscolaire, l’élémentaire et le moyen », a-t-elle confié. Elle a renseigné en outre que le ministère à développer une politique éducative basée sur le respect des valeurs transversales. Celles-ci englobent la prise en charge de question genre, la bonne gouvernance, transparence et la reddition des comptes.



La représentante de la Dictée PGL a salué l’accompagnement du ministère dans l’organisation de cette compétition éducative. Mme Louise Dia KANDE a adressé une mention de satisfaction au parrain de l’édition 2018, le professeur Mary Teuw NIANE, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Elle soutient que les bonnes performances obtenues par les participants sénégalais aux précédents concours internationaux de cette dictée sont la preuve de la bonne qualité de l’enseignement dispensé au Sénégal.



