283 morts en 2024 sur 2942 accidents : Saint-Louis en première ligne face à la crise routière

Les chiffres dévoilés par les autorités sénégalaises en 2024 révèlent une situation particulièrement préoccupante sur les routes du pays. Plus de 5200 accidents ont été enregistrés à l’échelle nationale, causant près de 700 morts et 8500 blessés. Parmi les régions les plus touchées figure Saint-Louis, où 283 décès ont été recensés dans 2942 accidents de la route survenus cette année.



Ce lourd bilan place la capitale du Nord au cœur des préoccupations liées à la sécurité routière. Les acteurs du secteur, transporteurs, syndicats et observateurs, dénoncent une négligence persistante de l’État dans la mise en œuvre des réglementations existantes. Selon eux, le manque de suivi des normes de sécurité, l’état vétuste du parc automobile, et l’absence de contrôles efficaces sont des facteurs clés de cette hécatombe.



À cela s’ajoute un encadrement institutionnel jugé poreux, incapable de répondre efficacement à l'ampleur du problème. Des appels ont été lancés pour une réforme en profondeur du secteur des transports, avec des mesures urgentes attendues de la part du gouvernement : renforcement des contrôles, sanctions contre les contrevenants, renouvellement du parc automobile, et campagnes massives de sensibilisation.