3ᵉ conférence annuelle de MOJIP Saint-Louis : Un vibrant hommage rendu à l'Imam Alioune Badara Ndao

Le Mouvement des Femmes de PASTEF (MOJIP) de Saint-Louis a organisé, ce dimanche, la troisième édition de sa conférence annuelle sous le thème : « La purification de l’âme ». L’événement a réuni des personnalités politiques et religieuses, dont la députée Mbène Faye, qui représentait la ministre de la Femme, Mme Maimouna Dièye, ainsi que plusieurs responsables du parti PASTEF.Mme Faye a salué la pertinence de la communication animée par Serigne Hady Niaye, soulignant la profondeur des enseignements partagés. Elle a insisté sur l’importance de l’éthique dans la gouvernance, déclarant :« Beaucoup d’enseignements sont à tirer. Pour nous, autorités, cela inspire à reconsidérer nos relations avec les populations et à remplir nos missions avec une obligation de résultats et une loyauté sans faille envers nos concitoyens », a-t-elle dit.De son côté, la députée Seynabou Yacine Samb a félicité l’équipe organisatrice pour son travail acharné, sous la direction de son adjointe Aicha Fall. Elle a profité de l’occasion pour rendre un hommage émouvant à Alioune Badara Ndao, qui avait animé une conférence pour MOJIP Saint-Louis en 2022.« Désormais, cette conférence portera le nom de notre regretté Imam », a-t-elle annoncé devant des membres de la famille du défunt.>>> AUDIOS FUITÉS : l’Imam NDAO appelle à divulguer l’identité des "comploteurs" - vidéo La député réaffirmé son engagement en faveur de la population et des valeurs spirituelles. « Nous nous sommes engagées à représenter dignement le peuple au sein de l’hémicycle. Cet engagement dépasse les considérations politiques. C’est parce que nous savons qu’un jour nous rendrons compte de nos responsabilités devant Dieu », a soutenue Mme Samb.Évoquant la situation politique et économique du pays, la parlementaire a appelé les Sénégalais à la patience face aux défis du moment. « Les Sénégalais sont conscients de la situation désastreuse dans laquelle le pays a été plongé par le régime précédent. Nous les invitons à faire preuve de patience. On ne change pas un pays en un clin d’œil. Nos compatriotes ont porté ce projet, nous leur demandons de l’accompagner jusqu’à sa concrétisation, qui sera bénéfique pour tous », a-t-elle conclu.