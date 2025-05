Castes au Sénégal : la jeunesse brise le silence et rejette les clivages

Les notions de "supérieur", "inférieur", "noble" ou "esclave" sont autant de termes à la fois qualitatifs et hiérarchiques, profondément ancrés dans la culture et la vision sociétale de nombreux Sénégalais. Dans cette société, ces classifications affectent encore les relations humaines, brisant parfois des liens d’amitié, d’amour ou de solidarité. Face à cela, une nouvelle génération se lève pour rejeter ces traditions ancestrales et briser le tabou. Les jeunes rencontrés affirment ne pas croire en ces distinctions et se disent prêts à lutter pour l’unité et la cohésion sociale, dans une société plus juste et inclusive.