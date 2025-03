4 mars à travers l'histoire du Sénégal : mémoire et héritage d'une Nation

04 mars 2022 : Prise de position sur la scène internationale

Le Sénégal a voté en faveur d'une résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la création d'une commission d'enquête indépendante sur l'invasion russe en Ukraine. Ce vote fait suite à l'abstention du pays, deux jours plus tôt, concernant une résolution exigeant le retrait immédiat des forces russes d'Ukraine. Cette décision illustre la posture diplomatique nuancée du Sénégal sur les affaires internationales.



04 mars 2020 : Une perte tragique pour la communauté nationale des Maures

Serigne Abdourahmane FALL Tilala, guide religieux respecté, est décédé dans un accident de la route près de Khombole. Son épouse et son chambellan ont également perdu la vie lors de ce voyage en direction du Magal de Porokhane. Cette disparition a profondément marqué la communauté des Maures du Sénégal.



04 mars 2016 : Hommage à Louise Marie MAES

Louise Marie MAES, veuve du célèbre professeur Cheikh Anta Diop, s'est éteinte à Paris à l'âge de 90 ans. Docteure d'État en géographie humaine, elle a consacré sa vie à l'étude des dynamiques démographiques et sociales de l'Afrique noire, laissant derrière elle une œuvre scientifique majeure.



04 mars 1981 : Un nouveau statut pour le Service National de l'Hygiène

Le personnel du Service National de l'Hygiène a été doté d'un statut paramilitaire, aligné sur la discipline et les principes de commandement des douanes, de la police et de l'administration pénitentiaire. Cette réforme visait à renforcer l'efficacité et l'organisation de ce service crucial pour la santé publique.



04 mars 1975 : Décès d'Alioune FALL, pionnier des médias sénégalais

Alioune FALL, premier président-directeur général de l'Office de Radiodiffusion Télévision du Sénégal (ORTS), est décédé à Paris à 46 ans. Journaliste émérite, il a joué un rôle clé dans le développement des médias au Sénégal et dans d'autres États africains, laissant un héritage durable.



04 mars 1962 : Fondation de l'église Notre-Dame du Cap-Vert à Pikine

La première pierre de cette église a été posée par le révérend père Fernand BUSSARD, concrétisant un projet initié en 1955. Bénie en décembre de la même année, cette église est devenue un lieu de culte emblématique pour la communauté chrétienne de Pikine.



04 mars 1932 : Construction de la Grande Mosquée de Touba

Sous le khalifat de Serigne Mouhamadou Moustapha MBACKÉ, les travaux de la Grande Mosquée de Touba ont été lancés. Ce lieu de culte est aujourd'hui un symbole spirituel et architectural majeur au Sénégal, reflet de la force et de l'héritage de la confrérie mouride.



04 mars 1858 : La bataille de Niomré, un acte de résistance historique

Cette bataille opposa les résistants du Ndiambour aux troupes coloniales françaises, déclenchée par le refus de livrer le prince du Walo, Sidya DIOP, en solidarité musulmane. Ce conflit sanglant, qui dura jusqu'au 12 mars, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la résistance sénégalaise.



04 mars 1849 : Prise de fonction de Pierre Auguste Eugène AUMONT à Gorée

Nommé commandant particulier de Gorée, AUMONT a joué un rôle dans la future réorganisation administrative de la colonie, marquant une étape clé dans l'histoire coloniale de l'île.



Le 4 mars est ainsi une date riche de symboles et d'enseignements, témoignant de la diversité des luttes, des réalisations et des figures qui ont façonné le Sénégal. Chaque événement, qu'il soit politique, culturel ou spirituel, nous rappelle la profondeur de l'héritage national que nous portons aujourd'hui.