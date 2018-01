50 moutons géniteurs remis aux éleveurs de Saint-Louis

Cette remise de mouton entre dans le cadre de l’amélioration génétique, précise M. Fall, soulignant que l’Etat a initié ce projet pour cinq régions (Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Ziguinchor et, Fatick), confrontées à l’insécurité alimentaire. L’objectif est d’assurer une production de moutons de qualité pour une autosuffisance en moutons au Sénégal.



La région de Saint-Louis va bénéficier de 88 moutons de race génétique, pour un financement de 80 millions de francs Cfa, a indiqué l’adjoint au gouverneur. Il a par ailleurs invité les éleveurs bénéficiaires à mettre ce projet à la disposition du plus grand nombre, afin que la résilience des populations soit renforcée.



Le projet de développement d’une résilience à l’insécurité alimentaire récurrente au Sénégal est piloté par le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, en collaboration avec le ministère de l’Elevage, pour une durée de 5 ans. Il va contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et au développement de la résilience des populations vulnérables au Sénégal, selon son coordonnateur, Cheikh Oumar Ndiaye.





Dans la région de Saint-Louis, 16 communes vont bénéficier du projet, avec la remise de 88 moutons géniteurs de race ’’Ladoum et Toubabir’’, pour soutenir les populations vulnérables, a t-il precisé.