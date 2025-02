Tristesse à l'Université Gaston Berger : Un étudiant retrouvé sans vie au campus social

L'émoi affecte la communauté universitaire de Saint-Louis. Matar Diagne, étudiant en maîtrise de droit, a été retrouvé sans vie hier dans le village A du Campus social de l'Université Gaston Berger (UGB).



Les forces de l'ordre et les services de secours ont été alertés aux alentours de 21 heures. Le procureur de la République de Saint-Louis, Baye Thiam, s'est immédiatement rendu sur les lieux du drame, accompagné de plusieurs officiers supérieurs, dont le commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Louis, le commandant de la section de recherches, ainsi que le commandant de la brigade territoriale et des sapeurs-pompiers. Ensemble, ils ont effectué les constatations nécessaires jusqu'à minuit, afin de déterminer les circonstances exactes de cet événement tragique.



Les enquêtes se poursuivent pour éclaircir les causes de son décès. Des mesures de soutien psychologique sont mises en place pour aider les étudiants et le personnel à traverser cette période difficile.



