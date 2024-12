Arnaques sur les services financiers numériques : Au Sénégal, 30 % des usagers sont exposés (étude)

Saint-Louis a abrité samedi une campagne de sensibilisation sur les risques de fraudes et d’arnaques liés à l’usage des services financiers numériques. Selon une étude de l'observatoire de la qualité des services financiers, 30 % des usagers sont exposés à des formes d'escroqueries via ses plateformes. L’initiative menée par le ministère des Finances et du Budget a vu la participation des principaux fournisseurs de solutions financières digitales et des associations de consommateurs. Elle vulgarise de bonnes pratiques auprès des usagers en vue de contourner les tentatives malveillantes. Les parties prenantes reviennent sur le sens de leur démarche.