Sénégal : Lancement d’un programme de 1 000 volontaires pour le contrôle des prix

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a officiellement lancé, mardi à Dakar, un programme visant à recruter 1 000 volontaires de la consommation chargés de contrôler les prix des produits de première nécessité et d’assurer la protection des consommateurs. Ce projet, qui couvrira les 14 régions du Sénégal, vise à renforcer la régulation des prix et à garantir l’application des mesures de lutte contre la vie chère.



« Nous avons décidé de recruter 1 000 jeunes volontaires dans les 14 régions du Sénégal pour vérifier le respect des prix des denrées », a déclaré le ministre. Selon lui, les candidats au programme doivent être âgés de 25 à 45 ans. Pour garantir la transparence du recrutement, un site d’inscription en ligne a été mis en place et sera accessible à partir de minuit, ce mercredi.



Ce programme intervient dans un contexte de non-respect des prix réglementés dans certaines régions du pays, malgré les mesures prises par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour alléger le coût de la vie. Selon Serigne Guèye Diop, les volontaires joueront un rôle essentiel pour défendre les intérêts économiques des consommateurs, en particulier des couches les plus vulnérables.



Les services de contrôle du commerce, actuellement composés de seulement 200 agents pour un pays de 18 millions d’habitants, auront ainsi un renfort significatif pour couvrir près de 60 000 boutiques à travers le territoire national. Les volontaires ne seront pas des contrôleurs assermentés, mais des auxiliaires chargés de surveiller et de signaler les abus. Ils seront autorisés à visiter les boutiques, vérifier l’affichage des prix et signaler les infractions aux services compétents.



En plus de sa mission de régulation des prix, ce programme entend également lutter contre le chômage des jeunes et l’émigration irrégulière. « On sait tous qu’un salaire mensuel de 100 000 francs CFA et une indemnité pour le téléphone sont une bouffée d’oxygène pour certains jeunes qui sont au chômage », a souligné le ministre.



Lors de l’annonce, plusieurs représentants d’associations de défense des droits des consommateurs ont salué cette initiative. Dame Ndiaye, représentant de l’UNACOIS Yessal, a estimé que cette mesure permettra aux commerçants de travailler en toute transparence, sans léser les consommateurs.